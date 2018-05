Il mercato degli azzurri - Pellegrini, Juve-Roma e la clausola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Lorenzo Pellegrini è bastata una stagione da protagonista al Sassuolo (2016/2017) per convincere la Roma a riportarlo alla base e affidargli un ruolo di primaria importanza nella nuova linea mediana giallorossa nel primo anno dell'era Di Francesco. E' bastata, poi, un'ulteriore stagione, quella appena conclusa, al ragazzo classe 1996 per convincere anche le altre big del calcio italiano e non solo del proprio valore. Prima su tutte la Juventus che, nella sua ricerca di un nuovo centrocampista italiano da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri, ha messo gli occhi proprio sul numero sette capitolino. Assieme a Pellegrini, nel novero di papabili bianconeri, anche altri giocatori di prospettiva come Cristante e Bonaventura, ma a differenza degli altri il giallorosso ha la scappatoia di una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro che potrebbe rendere tutto più semplice per i bianconeri e non solo.