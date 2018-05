Il mercato degli azzurri - Perin, addio al Genoa: Juve ipotesi probabile

Mattia Perin non resterà al Genoa nella prossima stagione e l'ipotesi più probabile per il suo futuro è senza dubbio la Juventus. Dopo l'addio ai bianconeri di Gianluigi Buffon la Vecchia Signora è alla ricerca di un portiere che possa coesistere con Wojciech Szczesny, che partirà titolare, e il nome dell'italiano è quello in cima alla lista di Beppe Marotta e Fabio Paratici.

A breve i bianconeri presenteranno un offerta a Preziosi per assicurarsi l'estremo difensore ma le parti dovranno molto probabilmente trattare, visto che la Juve offrirà una cifra vicina ai 10 milioni di euro mentre il presidente del Grifone ne vorrebbe il doppio. Sullo sfondo non sono da escludere inserimenti di altri club, che potrebbero garantire allo stesso Perin il ruolo da titolare, ma al momento il club campione d'Italia è in netto vantaggio, sempre che riesca a trovare l'accordo con i liguri.