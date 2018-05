Il mercato degli azzurri - Politano, addio Sassuolo. Inter in forte pressing

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ottima stagione col Sassuolo, il mancato trasferimento al Napoli e il debutto in Nazionale. E' stato un anno denso di emozioni, quello di Matteo Politano. Emozioni che però potrebbero non finire qui. Perché il suo nome continua ad essere in testa alle hit di radiomercato e salvo sorprese il suo futuro sarà lontano da Sassuolo.

Nei mesi passati il Napoli si era mosso con decisione, salvo poi rinunciare per mancanza di tempo nelle ultime battute del mercato. Gli azzurri seguono ancora da vicino la situazione dell'esterno, che tuttavia oggi è uno dei primi obiettivi dell'Inter di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano lo stima da tempo e lo inserirebbe volentieri nella sua rosa, anche alla luce delle tante gare della prossima stagione. Nelle ultime ore pare esserci stata una decisa accelerata, con la riunione in Lega delle scorse ore galeotta per l'incontro fra le parti. Ad oggi ciò che frena il suo passaggio in nerazzurro è la scelta della o delle contropartite tecniche da girare ai neroverdi: i nomi in ballo sono diversi, da Dimarco a Pinamonti passando per Vanheudsen, Bardi e Longo. Una volta trovata la quadra, Politano potrà finalmente dire sì alla sua grande occasione.