Il mercato degli azzurri - Verdi, ciao Bologna. Col Napoli ancora in pole

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli non si arrende e dopo il tira e molla di quest'inverno, conclusosi con la fumata nera, torna con forza su Simone Verdi. "Del futuro parleremo solo dopo la Nazionale", il pensiero dell'agente dell'attaccante del Bologna solo pochi giorni fa. Ma la macchina è partita e già in questi ultimi giorni di maggio le parti in causa stanno valutando la sua posizione. Quel che è certo, o almeno pare, è che Verdi non indosserà più la maglia rossoblù. Perché il suo profilo piace e farebbe comodo a diverse big del nostro campionato, ma pure perché lo stesso Bologna non disdegna un'importante plusvalenza con cui rimpinguare le casse societarie e magari fare mercato in entrata.

E qui entra in gioco il Napoli, come detto. Ad oggi il club azzurro è la società più accreditata per accogliere Verdi, anche se l'Inter non si è ancora defilata. Perché ai nerazzurri il giocatore piace tecnicamente, ma pure 'economicamente', visto che il suo cartellino costerebbe la metà rispetto, per esempio, a Rafinha. Un duello destinato a durare ancora qualche giorno che però come detto vede il Napoli in vantaggio. Forte anche di un accordo di massima già raggiunto lo scorso gennaio che oggi sarebbe solo da aggiornare.