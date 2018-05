Il mercato degli azzurri - Zaza, voglia d'Italia: corsa a due in Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Zaza e un possibile ritorno in Italia. L'attaccante di proprietà del Valencia interessa sia al Milan che al Torino e nelle prossime settimane i due club potrebbero darsi battaglia per riportare l'ex Juventus nel nostro paese. Non sarà una trattativa che potrà risolversi in pochi giorni, visto che i rossoneri attendono di sapere quali saranno le sanzioni che la UEFA comminerà alla società a causa del Fair Play Finanziario e i granata devono prima piazzare M'Baye Niang per poi provare l'affondo decisivo con gli spagnoli.

La cosa che sembra certa però è che il futuro del centravanti non sarà nella Liga, visto che dopo un ottimo avvio non si è ripetuto nella seconda parte della stagione e con una Nazionale che sta ripartendo per un nuovo ciclo per Zaza sarebbe molto meglio giocare in Serie A, per mettersi in mostra e dimostrare di poter far parte del gruppo di Roberto Mancini. Zaza vuole l'Italia, Milan e Torino sono sulle sue tracce e la sensazione è che alla fine la storia troverà quello che sarebbe un lieto fine per lui, per il Valencia e per il club che lo acquisterà.