Il mercato del Rennes è pronto ad accendersi: obiettivo Diego Godin per la difesa

vedi letture

Il Rennes che parteciperà alla prossima Champions a pronto a investimenti importanti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Come riporta oggi 'L'Equipe', in difesa contatti fitti per l'acquisto di Diego Godin: il difensore uruguagio è in uscita dall'Inter, ma la trattativa non è semplice complice anche un importante ingaggio che il giocatore attualmente percepisce a Milano.