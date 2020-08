Il mercato dell'Inter è in stand-by: cinque colpi o nuova strategia. Dipende da Conte

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport spiega che il mercato dell'inter adesso è in stand-by. Per adesso il binario su cui si è mossa la società nerazzurra è quella di portare a casa cinque colpi di livello come un centrale difensivo, un esterno mancino, due centrocampisti e un vice Lukaku. Però in caso di addio ad Antonio Conte, allora la dirigenza dovrà ascoltare le richieste del nuovo allenatore e questo potrebbe cambiare le sorti anche di Milan Skriniar che l'attuale guida nerazzurra ha messo sul mercato.