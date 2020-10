Il mercato dell'Inter è nel vivo: via Dalbert, assalto all'esterno sinistro. Dietro però è tutto fermo

Si scalda il mercato dell'Inter. L'uscita di Dalbert verso il Rennes, apre di fatto le porte a un nuovo esterno sinistro. Il nome più caldo in queste ore è quello di Marcos Alonso del Chelsea, operazione onerosa ma possibile dopo la rottura con Frank Lampard. Resiste come alternativa Emerson Palmieri, anche lui dei Blues. Si blocca l'uscita di Milan Skriniar per il quale il Tottenham e il PSG non hanno fatto una proposta accettabile per le casse nerazzurre. Per adesso stallo anche su Andrea Ranocchia al Genoa, per questo non si sblocca l'arrivo di Matteo Darmian dal Parma. Chiosa su Radja Nainggolan: ore decisive per provare a sbloccare il passaggio del mediano al Cagliari.