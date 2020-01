Il mercato della Fiorentina è una questione da ultime ore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il concetto l'ha ampiamente introdotto Daniele Pradè, parlando durante la conferenza stampa in cui si annunciava il rinnovo di Sottil prima di finire a parlar d'altro, com'era inevitabile che fosse. "L'ultima settimana è quella che determina in maniera più chiara", ha detto il ds della Fiorentina rispondendo a chi gli chiedeva di nuovi acquisti viola, chiarendo come non ci siano da attendersi colpi in entrata prima della prossima partita di campionato, sabato contro il Genoa. Stando a quanto filtrato fino a adesso, sarebbero da attendersi almeno due innesti, in particolare a centrocampo dove gli interni sono rimasti solamente cinque - per tre posti - con Zurkowski che ha già più di mezzo piede all'Empoli, e attende solo di sapere il nome del nuovo arrivato cui lascerà posto in rosa. Il candidato forte è Alfred Duncan, ma il Sassuolo non vuole privarsi così facilmente di un giocatore che ha in squadra da anni. Ecco perciò che si fanno largo le alternative, capeggiate da Rolando Mandragora, nome che va ad ottemperare anche alla volontà di puntare sui giovani italiani. Non solo in mediana, perché è atteso anche un acquisto in difesa, un giocatore mancino che faccia da alternativa, capace di ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino. Ecco perché se non dovesse concretizzarsi l'idea originale Juan Jesus con la Roma, i viola potrebbero puntare seriamente su Cristian Dell'Orco del Lecce, giocatore che Iachini ha già conosciuto nella sua precedente parentesi ad Empoli. Chiunque debba entrare, comunque, sarà destinato a farlo ancora tra qualche giorno. Se non nelle ultimissime ore, quantomeno dopo il Genoa.