© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mercato in evoluzione anche per la Lazio. Ad annunciarlo, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi: "Col direttore c'è un confronto aperto. Siamo soddisfatti ma ci stiamo guardando in giro. Se troviamo qualcosa che ci possa migliorare lo faremo, altrimenti rimarremo così".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi