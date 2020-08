Il mercato delle finaliste: PSG, si deve ancora iniziare. Bayern, è già tutto fatto

Come quasi sempre avviene, il Bayern che verrà è già fatto. La dirigenza bavarese si è mossa come al solito con grande anticipo, prima blindando allenatore e senatori e poi rinforzandosi mettendo le mani sui migliori prospetti tedeschi e non. Ad aprile è arrivato il rinnovo di Hansi Flick che ha portato di conseguenza a quelli di Muller (che ha ammesso di aver valutato l'addio con Kovac) e Neuer, quest'ultimo nonostante la società abbia già acquistato il futuro sostituto, Alexander Nübel. Per lui sarà una prima stagione da apprendistato, nonostante il 23enne allo Schalke non era certo un giocatore qualsiasi, bensì il capitano. Per un Perisic che potrebbe non essere confermato c'è già Leroy Sané, che sarebbe dovuto arrivare un anno fa non si fosse rotto il crociato in Community Shield. Sguardo al futuro con Tanguy Koaussi, arrivato guarda un po' dal Paris Saint-Germain.

Al contrario i francesi non si sono ancora mossi sul fronte mercato. Via Cavani e Meunier, quest'ultimo al Borussia Dortmund. Andrà via anche Thiago Silva, che chiuderà i suoi 8 anni di esperienza giocando la finale di Champions League da capitano. È rimasto invece Lawyn Kurzawa, che un mese fa ha rinnovato fino al 2024. E resteranno Neymar e Mbappé, che Nasser Al-Khelaifi si tiene stretto. Nessun movimento in entrata fin qui, i motori si scalderanno da domani.