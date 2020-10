Il mercato delle Eurorivali: AZ Alkmaar, Karlsson tenterà di non far rimpiangere Idrissi

Girone F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

All'ultimo momento, il club olandese ha lasciato partire la stella Oussama Idrissi, che ha preso la via di Siviglia. Una cessione fondamentale per far quadrare i conti in un momento molto delicato. Sono arrivati il giovane Karlsson, l'ex Sassuolo Letschert, il terzino giapponese Sugawara e il portiere Verhulst. Squadra ambiziosa e senza nulla da perdere, sarà un avversario pericoloso per il Napoli.

Il colpo - Jesper Karlsson: undici gol e cinque assist in 22 presenze nella scorsa stagione. Non male, per un'ala destra di 22 anni che ora spera di compiere il definitivo salto di qualità. L'eredità di Idrissi non sarà facile da raccogliere, ma le qualità ci sono.

L'undici tipo (4-3-3): Bizot; Svensson, Chatzidiakos, LETSCHERT, Wijndal; Koopmeiners, De Wit, Midtsjo; Stengs, Boadu, KARLSSON

Acquisti

Jesper Karlsson (a, Elfsborg) 2,60 milioni

Hobie Verhulst (p, Go Ahead Eagles) gratuito

Timo Letschert (dc, Amburgo) gratuito

Yukinari Sugawara (td, Nagoya Grampus)

Cessioni

Oussama Idrissi (as, Siviglia) 12 milioni

Ondrej Mihalik (a, Viktoria Plzen) 850.000 euro

Stijn Wuytens (dc, Lommel) gratuito

Leon Bergsma (dc, Aarau) grautito