Il mercato delle Eurorivali: Bor. Dortmund, Hey Jude ennesima scommessa già vinta

Girone F: Borussia Dortmund, Zenit, Lazio, Club Brugge

Potrebbe essere l'anno della maturità, nonostante la squadra sia composta per la maggior parte da giovani di belle speranze. Dal mercato sono arrivati Jude Bellingham, altro talento strappato alle inglesi, Meunier e Reinier, oltre al riscatto di Emre Can. Via gli esuberi, da Toprak a Balerdi fino a Gotze.

Il colpo - Jude Bellingham: un predestinato, e non solo per i numeri incredibili. Il ragazzo classe 2003 ha personalità, carattere, sembra già pronto per confrontarsi su palcoscenici importanti. Un grosso investimento che verrà sicuramente ripagato da un altissimo rendimento.

L'undici tipo (3-4-2-1): Burki; Emre Can, Akanji, Hummels; MEUNIER, BELLINGHAM, Witsel, Guerreiro; Reyna, Sancho; Haaland.

Acquisti

Emre Can (m, Juventus) 25 milioni (riscatto)

Jude Bellingham (cc, Birmingham) 23 milioni

Thomas Meunier (td, Paris Saint-Germain) gratuito

Reinier (tq, Real Madrid) prestito

Cessioni

Omer Toprak (dc, Werder Brema) 4 milioni

Leonardo Balerdi (dc, Olympique Marsiglia) 1 milione (prestito)

Dzenis Burnic (m, Heidenheim) 500.000 euro

Marius Wolf (ad, Colonia) prestito

Mario Gotze (tq, svincolato)

André Schurrle (as, ritirato)