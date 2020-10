Il mercato delle Eurorivali: Young Boys, rivoluzione sulle fase. L'attacco spaventa

Girone A: Roma, Cluj, Young Boys, CSKA Sofia

Dieci milioni in entrata, poco più di due spesi per gli acquisti. Tanti movimenti e un vero e proprio ricambio di terzini. Ed è arrivata la spalla giusta per Nsame, uno dei talenti in rampa di lancio.

Il colpo - Jordan Siebatcheu: per adesso parte dietro nelle gerarchie, ma l'attaccante ex Rennes ha talento da vendere e voglia di riscattarsi dopo un paio di stagioni deludenti. Può essere la rivelazione della formazione svizzera.

L'undici tipo (4-4-2): Von Ballmoos; HEFTI, Camara, Garcia, LEFORT; Fassnacht, Sierro, Lustenberger, Moumi Ngamaleu; Mambimbi, Nsame.

Acquisti

Silvan Hefti (td, San Gallo) 1,25 milioni

Jordan Lefort (ts, Amiens) 1 milione

Quentin Maceiras (td, Sion) gratuito

Guillaume Faivre (p, Thiun) grautito

Jordan Siebatcheu (a, Rennes) prestito

Cessioni

Jordan Lotomba (td, Nizza) 6 milioni

Roger Assalé (p, Dijon) 4 milioni

Guillaume Hoarau (a, Sion) gratuito