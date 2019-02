Il mercato in Argentina: campioni e talenti in uscita ma non solo in Europa

Un calciomercato, come di consueto, di grandissime uscite. L'Argentina è fucina di talenti e ne ha regalati tantissimi al calcio internazionale anche in questo gennaio. Su tutti il ventenne centrale difensivo Leonardo Balerdi, pagato oltre 15 milioni di euro dal Borussia Dortmund dopo scampoli di calcio tra i professionisti. Il Boca Juniors ha saluto anche un titolare dietro come Lisandro Magallan, 9 milioni dall'Ajax di Amsterdam, via pure Wilmar Barrios allo Zenit San Pietrbourgo. Non solo Boca: il River Plate ha ceduto la sua stella più lucente, Piti Gonzalo Martinez all'Atlanta United in MLS. L'Independiente, per oltre 13, ha venduto Maxi Meza in Messico, al Monterrey mentre l'Argentinos Jrs. il ventenne trequartista Alexis Mac Allister al Brighton. In Messico sono finiti pure Javier Correa, dal Colon al Santos Laguna, Emanuel Gigliotti, punta ex Novara, dall'Independiente al Toluca. Anche innesti, importanti, costosi: il Boca ha preso Ivan Marcone dal Cruz Azul e Jorman Campuzano dall'Atletico Nacional. L'Independiente ha speso oltre 5 milioni per confermare l'acquisto di Cecilio Dominguez e ha comprato pure il centrale Pablo Perez dal Boca (che ha ceduto l'ex Catania, Gino Peruzzi, al San Lorenzo), il River ha riscattato Juan Quintero dal Porto.