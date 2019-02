Il mercato in Qatar: Benatia unico colpo. Poi Bony, aspettando Traoré

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mehdi Benatia dalla Juventus per 8 milioni di euro. Come grande colpo, come unico grande colpo. Il mercato qatariota è finito, almeno nella finestra invernale che è rimasta aperta dal 1 gennaio 2019 fino al 31. Però La cifra versata dall'Al Duhail alla Vecchia Signora è stata l'unica trattativa economicamente importante in Qatar. Al netto di Lacina Traoré, svincolato, che potrebbe andare al Qatar Sports Club, tra i noti c'è sicuramente l'attaccante ivoriano Wilfried Bony che va all'Al Arabi dallo Swansea City che prende anche lo spagnolo scuola Barça, Victor Vazquez dal Toronto FC.