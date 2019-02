Il mercato in Russia: non è ancora finita ma lo Zenit è padrone assoluto

Ancora ventidue giorni perché finisca il calciomercato in Russia ma c'è una regina su tutte: è lo Zenit San Pietroburgo che è nella copertina delle trattative. Via Leandro Paredes per il Paris Saint-Germain, la società ha vinto la corsa per Wilmar Barrios del Boca Juniors. Non solo: serviva un attaccante, è arrivato il Messi d'Iran, Sardar Azmoun dal Rubin Kazan. Tra difesa ed esterno mancino è arrivato Yaroslav Rakytskyi dallo Shakthar Donets, in un vero e proprio ercato da padrona. La seconda più attiva è stata senza dubbio il Rostov che ha mosso molto tra entrate e uscite: via Sverrir Ingi Ingason al PAOK in difesa, dentro Ivelin Popov dallo Spartak Mosca per la trequarti e, sempre dietro, Ivan Novoseltsev dallo Zenit.