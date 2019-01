Il mercato oltre al campo. Atalanta-Roma occasione per parlare di Mancini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inevitabilmente si parlerà anche di mercato, domenica pomeriggio nei pressi dello stadio Atleti Azzurri d'Italia. In campo si affronteranno Atalanta e Roma, ma sugli spalti andrà in scena anche un'altra partita legata solo ed esclusivamente al mercato. Perché la società giallorossa, da tempo, ha messo nel mirino il difensore Gianluca Mancini e la sfida di domenica alle 15 può davvero diventare un'occasione ghiotta per Monchi per gettare le basi dell'operazione. In ottica estiva, ovviamente, perché da più parti sono arrivate smentite circa il possibile addio in questi ultimi giorni di gennaio. Meglio imbastire un'operazione per giugno dunque, con Monchi che sembra aver messo la freccia sulle altre concorrenti, Bayern Monaco in primis. E con 25 milioni di euro pronti, magari limati dall'inserimento del cartellino di Gregoire Defrel, l'affare può davvero andare in porto.