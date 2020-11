Il mercato per Giampaolo ma non troppo. Il Torino e il lavoro estivo a metà

vedi letture

Con l’arrivo di Marco Giamapolo, il Torino aveva in mente un’idea ben chiara: dare alla squadra un’identità forte e precisa per provare a tornare nella parte medio-alta della classifica. Per lasciare alle spalle la scorsa, complessa stagione e ridare entusiasmo ad ambiente e tifosi. E per farlo aveva appunto scelto la voglia di rivalsa dell’ex Milan. Benissimo alla Samp, esonero dopo sole 7 giornate in rossonero. Ecco, al Torino volevano vedere il Giampaolo di Genova e non quello di Milano. E per farlo, i granata almeno nelle idee volevano assecondare le sue richieste. Giampaolo aveva chiesto rinforzi un po’ in tutti i reparti. In difesa servivano altri e nuovi terzini e sono arrivati Rodriguez, Vojvoda e Murru. A centrocampo è arrivato Linetty, sua richiesta, e pure la scommessa sponsorizzata da Pjanic, Amer Gojak. Davanti ecco Bonazzoli. Nomi che possono incarnare le idee del nuovo Toro, ma che alla chiusura delle operazioni del 5 ottobre non erano sembrati sufficienti per Giampaolo. E il motivo è presto detto: il 4-3-1-2 del tecnico è chiaro nelle idee e ben disegnato sul campo. E per interpretarlo, servono i giocatori giusti nei ruoli chiave. Quali? I due vertici, regista e trequartista. Il sogno è stato a lungo Lucas Torreira, ma l’irruzione dell’Atletico Madrid ha spezzato ogni speranza. Qualche metro più avanti il nome giusto era Gaston Ramirez, ma la quadra sullo stipendio non è mai arrivata e così si è rapidamente passati alla fumata nera. E così Giampaolo ha dovuto fare di necessità virtù, adattando i giocatori già presenti in rosa. Per il momento i risultati non sorridono, ma già nelle ultime uscite, a partire dal rocambolesco e discusso ko contro la Lazio e soprattutto nel successo sul Genoa, qualche segnale incoraggiante si è iniziato ad intravedere.