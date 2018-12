© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Frosinone stecca lo scontro diretto contro il fanalino di coda Chievo Verona e complica la già difficilissima corsa verso la salvezza. Al Bentegodi gli uomini di Baroni hanno sbagliato soprattutto il primo tempo, non rendendosi praticamente mai pericolosi nell'arco dei 45 minuti. "C'era molta tensione, si avvertiva la tensione per questa fondamentale gara", ha confessato in conferenza stampa il tecnico Baroni dopo il match. Una tensione che non ha certamente fatto bene ai suoi, apparsi bloccati e privi di idee dal centrocampo in su.

Meglio, almeno dal punto di vista dell'approccio, nella ripresa, quando nonostante l'inferiorità numerica (per colpa dell'espulsione di Capuano) il Frosinone ha provato a creare qualcosa, senza aspettare gli avversari nella propria metà campo ma andando ad aggredire alti.

Nelle prossime settimane il mercato potrà venire incontro al club ciociaro, col presidente Stirpe che si è già detto pronto ad intervenire. Ma intanto mister Baroni dovrà cercare di migliorare gli aspetti fin qui descritti. Perché senza l'approccio giusto e con la pressione della gara che blocca gambe e cervello, neanche il mercato potrà dare una mano alla sua squadra.