Il Mertens dei record: 100 in azzurro, re dei gol europei del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serata da record, di quelle da incorniciare e fissare nella memoria, per Dries Mertens contro la Stella Rossa: la doppietta collezionata contro i serbi davanti al suo pubblico ha permesso infatti al belga di collezionare un doppio record storico per se stesso e per il club azzurro. In un sol colpo l'attaccante ex PSV ha toccato quota 100 reti con la maglia azzurra, ma soprattutto si è issato in vetta alla classifica dei marcatori della storia europea del club con 20 reti: dietro di lui Cavani a quota 19, Hamsik 16, Higuain 15, Insigne 13, Callejon 11, Careca 8, Gabbiadini 7, Fonseca 6, Lavezzi 5 e Maradona 5.

Ma non solo: toccando quota 10 reti, Mertens è da ieri anche il miglior marcatore di sempre nella storia del club per quanto riguarda la Champions League: dietro di lui Insigne a nove, poi Hamsik e Cavani a 5, con lo slovacco che ha raggiunto il terzo gradino del podio proprio grazie al gol realizzato ieri. L'età è dalla parte del compagno di reparto, più giovane di quattro anni, ma per il momento il belga si gode un posto specialissimo all'interno della storia recente del club.