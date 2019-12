Il metodo Fonseca, il leader calmo che ha stregato Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ama gli slogan, preferisce guardare in faccia le persone e dire le cose come stanno, ma soprattutto ha dimostrato di non essere l’integralista del calcio offensivo di cui tutti parlavano. Così potremmo riassumere il profilo di Paulo Fonseca, arrivato in estate per risollevare una Roma reduce da una stagione difficile e conclusa con gli addii di Totti e De Rossi, oltre che di Monchi e Ranieri. Una vera rivoluzione non facile da gestire ma nella quale il portoghese è saputo calarsi con forza e senza inciampare in facili manifesti già appesi in passato da alcuni suoi colleghi o superiori. Se all’inizio era per tutti “Zorro”, oggi il giudizio sembra unanime: “E’ l’allenatore straniero che si è ambientato più velocemente alla Serie A”.

ENDORSEMNT - I complimenti pubblici non arrivano solo dagli addetti ai lavori, ma anche dai suoi calciatori e tre nomi più di altri certificano il lavoro dell’ex Shakhtar. Dzeko, Florenzi e Pastore, anche se per motivi diversi, rappresentano in pieno quanto fatto in sei mesi dal nuovo allenatore della Roma. Il bosniaco è rimasto nella Capitale grazie al pressing di Fonseca iniziato il primo giorno di ritiro e terminato con il rinnovo del contratto intorno a Ferragosto. “Con Paulo ora sono motivato” ha detto non più tardi di un mese fa l’attaccante giallorosso. Non solo il nove di Trigoria, però, ha ne ha beneficiato. Pastore, infatti, è forse la sua vittoria più grande passando da emarginato a imprescindibile nel momento di massima emergenza. Anche in quel caso l’endorsement fu pubblico: “Per noi è importante Fonseca e il suo rapporto con i giocatori ci aiuta”. Poi c’è il capitano della Roma che, nonostante veda poco il campo, non ha mai rilasciato una dichiarazione fuori posto. “Rispetto le scelte del mister” ha detto Florenzi, facendo capire anche la leadership ottenuta proprio dallo stesso tecnico in poco tempo.

METODO - Un rispetto ottenuto parlando quotidianamente con i calciatori, evitando slogan, alzando la voce nei momenti giusti anche se mai in pubblico e dimostrando che l’etichetta da “Zeman” non potesse esser più sbagliata e la seconda miglior difesa della Roma in campionato ne è la prova. Ha conquistato tutti già alla prima telefonata, perché non c’è giocatore oggi in rosa che non sia stato chiamato dal tecnico prima di esser stato acquistato. La motivazione è semplice: spiegare la sua idea di calcio e capire il livello di determinazione dei suoi ragazzi o futuri tali. Kolarov è stato uno dei primi a parlarci e il feeling è stato immediato. Il lavoro, però, non è finito, anzi. Continua a battere sull’atteggiamento perché intravede nella squadra grandi margini di crescita e l’ultimo ostacolo che lo separa dal creare un gruppo vincente è proprio il cambiamento di una mentalità che nell’era americana è sempre mancata.