Il miglior cecchino di tutta Italia. Ma questo Balotelli è solo punizioni

Giocare da fermo. Sarebbe il migliore, in questa Serie A, Mario Balotelli. Solo che il classe '90 eccelle solo nei calci di punizione e in null'altro, in un'annata dove doveva essere il grande trascinatore del Brescia di Massimo Cellino e dove invece ha segnato la miseria di cinque reti, tante delusioni e troppe polemiche. La forza resta il piede, la qualità che resta inspiegabilmente fine a se stessa e senza costrutto, senza finale e finalizzazioni. I numeri di Comparisonator, programma che permette di metterlo a paragone con gli altri calciatori della Serie A e non soltanto, parlano chiaro.

Punizioni da record. Ma solo quelle Balotelli è primo per distacco nei calci di punizione diretti e in quelli nello specchio della porta. Ne ha calciati 16 e uno su due è finito nello specchio. Solo 3 su 11 per Cristiano Ronaldo, 2 su 7 per Josip Ilicic. Una classifica che racconta che la specialità della casa sono le punizioni. Ma poi?

0 assist, solo 5 gol Uomo squadra? Solo 58 le azioni riuscite d'attacco che lo posizionano al 23esimo posto tra gli attaccanti su 43 totali. E' 26esimo per dribbling riusciti, lo stesso per gol segnati, ultimo, dunque a 0, per assist fatti per i compagni. Le medie tra azioni d'attacco tentate e riuscite, tiri fatti a partita e gol segnati è inequivocabile. Mario Balotelli, finora, è stato una delusione per il Brescia. E per Massimo Cellino.