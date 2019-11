Il miglior De Ligt bianconero al Gewiss Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

Il suo avvio di stagione alla Juventus non è stato semplice. Il peso dei 75 milioni versati dalla Juventus nelle casse dell'Ajax per il suo acquisto si è fatto sentire eccome, i falli di mano, sanzionati o meno, hanno fatto il resto, ma Matthijs de Ligt non si è certo fatto scoraggiare e ha continuato, con l'aiuto dei suoi compagni, a lavorare per trovare la forma migliore. Fino al pomeriggio di oggi al Gewiss Stadium di Bergamo, quando l'olandese ha messo in campo la sua migliore prestazione da quando veste la maglia bianconera.

Insuperabile in fase difensiva, anche se in suo aiuto sono arrivati sia il forfait di Zapata che la scelta di Gasperini di mandare in campo Barrow al posto di Muriel, e l'intesa con Leonardo Bonucci migliora di partita in partita. Quando gli attaccanti avversari avranno più esperienza o saranno più in giornata rispetto al gambiano le cose saranno più difficili, ma uscire da Bergamo con la miglior prestazione in stagione è un passo in avanti non indifferente per De Ligt che ha bisogno anche di questo per trovare definitivamente la fiducia. Sarri sorride, la Juventus lo stesso, per un nuovo punto di svolta nella stagione del centrale olandese che spera di essersi messo alle spalle il momento no che lo ha accompagnato nei suoi primi mesi in Italia.