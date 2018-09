Il miglior esterno destro italiano del momento

© foto di Federico Gaetano

"Per me che sono partito dal basso è un sogno". Parola di Manuel Lazzari, che la SPAL l'ha sposata quando era in Seconda Divisione e l'ha trascinata in Serie A. Che corre, attacca, difende, crossa, fa tutto sulla fascia destra della squadra di Semplici. Così bene, che Mancini l'ha subito voluto nella sua Italia: pronti via, Lazzari convocato. Un sogno, per un talento che ha dovuto fare la gavetta dalla Serie D alla Serie A, che ha lavorato e ha affinato il proprio bagaglio tecnico, come pure la propria intelligenza tattica. Da esterno d'attacco per diventare esterno a tutto campo. Forse il migliore che abbiamo in Italia in questo momento.

Esagerazione? Questa sera contro il Torino ha giocato a una fascia di distanza da Lorenzo De Silvestri, un altro che troppo spesso è stato sottovalutato eppure ha saputo imporsi. Il duello l'ha vinto Lazzari, nonostante la sconfitta della sua SPAL. Il migliore in campo, come tante volte gli capita, è il ragazzo di Valdagno che è partito dal basso. E ormai vive una splendida realtà, non un sogno. Nelle convocazioni discutibili di Mancini, Lazzari è invece una delle scelte più facili da spiegare. E l'appellativo può essere una provocazione: il modello è Conti, che sulla carta resta un obiettivo da raggiungere. Non dimentichiamo Zappacosta, altro giocatore con caratteristiche simili. Il limite? Lo schieramento della squadra, perché fin qui Lazzari ha reso meglio in un 3-5-2 o 3-4-3. Non abbastanza solido in fase difensiva per fare il terzino in una difesa a quattro, non abbastanza valido a livello di qualità per fare l'esterno in un centrocampo a quattro (dove gli farebbero concorrenza quelle che un tempo si definivano ali, da Chiesa a Bernardeschi passando per Candreva). I limiti, però, sono quella cosa che un ragazzo partito dal basso ha saputo fin qui superare senza porsi tanti problemi.