Il miglior giocatore della Champions è anche il più forte di sempre?

© foto di www.imagephotoagency.it

"¿De qué planeta viniste?". La prima pagina di AS oggi in edicola è un tuffo del passato. E' una citazione, la conferma che quello vissuto nella giornata di ieri è stato un momento storico, un gol di rara bellezza. Sono parole che utilizzò lo scritto sudamericano Víctor Hugo Morales quando nel 1986 commento in presa diretta il gol del secolo, quello realizzato da Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra.

Buenos días, aquí tenéis la #PortadaAS del 4 de abril de 2018 pic.twitter.com/SVaR0ALKFu — AS (@diarioas) 4 aprile 2018

La citazione, la domanda, ci introduce al tema della vicenda. Da che pianeta arriva Ronaldo? Qual è il posto nella storia di CR7? Il quesito non è di semplice risoluzione, ma dopo il match di ieri un altro grandissimo campione come Gianluigi Buffon non ha esitato a inserire il suo nome tra i primissimi: "Ronaldo è un giocatore di livello internazionale, insieme a Messi sta scandendo le vittorie più importanti delle loro squadre, e questo va a significare che il loro valore va equiparato ai vari Maradona e Pelè per quanto riescono ad incidere nei trofei delle loro squadre".

Buffon & Ronaldo pic.twitter.com/efJ8mwNMoe — Efsane Spors (@Efsanespors) 3 aprile 2018

Perseveranza e maniacale cultura del lavoro. Cristiano Ronaldo, oltre a uno straordinario talento, ha sempre avuto dalla sua parte anche queste due qualità, troppo spesso sottovalutate. Sottovalutate perché sono le qualità che permettono a un campione di diventare uno dei migliori giocatori di sempre, di "rischiare" di essere ricordato come il migliore di sempre. A un certo punto, nel continuo confronto con Messi, la Pulce sembrava avesse preso il largo. Ma CR7 ha avuto il coraggio e la forza di non smettere mai di pensare che fosse lui il numero uno, che quella storia potesse essere riscritta. E gli ultimi anni in questo senso hanno segnato un importante cambio di tendenza: il Real Madrid ha vinto tre Champions negli ultimi quattro anni con CR7 come protagonista assoluto, i 119 gol nella competizione fanno di lui per distacco il giocatore più decisivo della Champions League e anche col Portogallo, a differenza di Messi con l'Argentina, ha raggiunto vette che nemmeno un altro grande interprete del calcio lusitano come Eusebio aveva mai raggiunto.

Most goals: 119 ✔️

Only player to score in 10 straight games ✔️

Most final wins: 🏆🏆🏆🏆✔️

Most goals in a season: 17 (2013/14) ✔️ Cristiano Ronaldo = #UCL legend 👍 pic.twitter.com/E0OXrsTOJ3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 aprile 2018

Cristiano Ronaldo con i suoi gol sta riscrivendo la storia della Champions League, del Real Madrid e del Portogallo. Tanti gol e tantissimi gol pesanti, anche nei momenti decisivi. Sicuramente, nessuno come lui nell'ultimo quinquennio. Ma il discorso potrebbe essere generalizzato, soprattutto se tra qualche mese in Russia dovesse riuscire nell'impresa delle imprese.