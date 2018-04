© foto di Federico Gaetano

La straordinaria stagione sin qui disputata da Ciro Immobile è stata in parte offuscata dalle prestazioni deludenti con la maglia della Nazionale, dove l'attaccante di Torre Annunziata non riesce ancora a essere decisivo e trascinatore, al pari di Belotti e Insigne. L'Europa League, per l'ex Torino, diventa quindi il palcoscenico perfetto per dimostrare di reggere il confronto con i fenomeni del calcio mondiale non solo sul piano della media realizzativa, ma anche su quello della personalità, il tratto che distingue un campione dal buon giocatore.

Dopo l'esperienza positiva (almeno in Champions) con il Borussia Dortmund e quella da dimenticare di Siviglia, i numeri in campo internazionale sembrano essere finalmente dalla parte di Ciro il Grande: dei 36 gol realizzati in totale da agosto a oggi, sei sono arrivati nelle sette gare disputate in Coppa. A 28 anni sta vivendo il momento migliore della sua carriera e stasera è chiamato a guidare la Lazio nell'assalto all'ostico Salisburgo, imbattuto in Europa da 19 partite. Una squadra compatta, che si difende bene e che sa colpire in ripartenza: i biancocelesti dovranno ragionare in ottica dei 180', cercando però di portare a casa un successo che renderebbe il ritorno meno complicato. Immobile sarà come sempre al centro dell'attacco, pronto a fare reparto da solo, a sfruttare ogni minima occasione e ad aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. Simone Inzaghi e il calcio italiano si affidano a lui per restare aggrappati all'Europa e sperare in un successo che manca da otto anni.