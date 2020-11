Il miglior marcatore al mondo di tutto il 2020: Ronaldo ora supera anche il cubano Hernandez

Coi due gol di stasera, Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore di tutti i massimi campionati del mondo. Non solo delle grandi leghe ma in assoluto, per quanto riguarda l'anno solare 2020. Quota 29 per CR7, Robert Lewandowski del Bayern Monaco resta a quota 26 mentre è superato il cubano Marcel Hernandez. Che gioca in Costa Rica, non certo in una top league, e che nel 2020 ha segnato finora 28 reti. Curiosità: sesto è Ciro Immobile a 23.