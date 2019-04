Il migliore attacco della A. Senza centravanti contro l'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbe essere lo snodo centrale di una storia lunga tre anni. Perché l'Atalanta, dopo il quarto posto di due anni fa, i sedicesimi di finale contro il Dortmund, l'eliminazione a Copenaghen nei preliminari di Europa League, vede un appuntamento con la storia. La Coppa Italia, sì, ma anche un quarto posto che è sempre più vicino, nonostante venti giorni fa il pareggio con il Chievo sembrava chiudere definitivamente il discorso. Invece sono bastate due vittorie - e i contemporanei scivoloni di Inter e Milan - per riaprire la pratica, con una sfida, alle 18 di domenica, che può rappresentare la definitiva consacrazione. Vincere contro l'Inter, terza in classifica, coinvolgerebbe tutti nell'ultimo strappo alla Champions League. Quattro reti, 64 totali, 2 in più della Juventus.

C'è un problema, nell'Atalanta che dopo un quarto d'ora vinceva 4-0 con il Bologna. Cioè l'ammonizione a Duvan Zapata, cannoniere e simbolo, verrà a mancare il cannoniere principe dei nerazzurri. In realtà anche l'unico, perché Ilicic svaria molto e Gomez spesso si abbassa a creare gioco, più che da regista offensiva che non più da fantasista.

Quale sarà l'idea di Gasperini? Un anno fa Cristante era stato utilizzato come guastatore, con Ilicic e Gomez di punta. Può essere quindi il turno di Pasalic, che a San Siro già ci ha giocato una stagione (con medio profitto) a galleggiare come trequartista. Oppure provare Barrow, opaco anche ieri sera, zero gol in campionato. Certo, il tecnico non ha preso bene il giallo di Zapata: due anni fa un'Atalanta lanciatissima arrivava a San Siro per raggiungere l'Europa League. Finì 7-1 per i meneghini, ma alla fine il campionato premiò i bergamaschi.