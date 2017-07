Hakan Calhanoglu è atterrato a Milano all'Aeroporto di Malpensa e il Milan attraverso il suo proprio profilo Twitter ha dato il suo benvenuto al giocatore turco: "Benvenuto Calhanoglu", postando alcune foto dell'arrivo del giocatore.

Welcome to Milan, @hakanc10! 🔴⚫

Check out the pics from his arrival at the airport 🛬📸

Next stop: Milanello at 5PM! 🔜 pic.twitter.com/pNnL9Tc6HO

— AC Milan (@acmilan) 2 luglio 2017