Il Milan al lavoro verso il derby: Romagnoli rientra da capitano in difesa

Tanti titolari per il derby di Milano sono attesi solo per la giornata di domani. Da Donnarumma a Kjaer, passando da Kessie, giocatori importanti per la gara di sabato alle 18 contro l'Inter. Allenamento intenso per Ibrahimovic, che ci sarà, Romagnoli tornerà al centro della difesa con la fascia da capitano. Lo riporta Sky Sport.