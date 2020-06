Il Milan attende Ibrahimovic, a Lecce Pioli punta ancora su Rebic

Domani sarà un match che il Milan non potrà fallire per diversi motivi, per questioni ambientali e di classifica. Ma se il gruppo rossonera vorrà lottare fino ad agosto per un posto in Europa League, dovrà approfittare delle partite contro le squadre meno attrezzate per ottenere punti vitali, anche perché il calendario di inizio luglio sarà proibitivo con i big match contro Lazio, Juve e Napoli.

Il grande assente è ancora Zlatan Ibrahimovic, che però potrebbe recuperare per la sfida contro la Roma del 28 giugno, o più tardi in casa della Spal il 1 luglio. In mancanza dell’attaccante svedese il Milan si affiderà nuovamente a Rebic. Pioli punterà sulla voglia di riscatto del croato, uscito per espulsione contro la Juve in Coppa Italia. Il giocatore si è scusato con tutti ed è pronto a ripartire. Il Milan ha bisogno dei suoi gol, ma anche dei trequartisti. Infatti a Lecce dovrebbero giocare Calhanoglu, Castillejo e Bonaventura, con quest’ultimo che sembrerebbe in vantaggio su Paquetà per una maglia da titolare. A centrocampo confermati Kessie e Bennacer, mentre in difesa rientra Theo Hernandez a sinistra, con Conti a destra che potrebbe ottenere una maglia da titolare a discapito di Calabria. Con le assenze di Musacchio e Duarte, il titolare accanto a Romagnoli sarà il danese Kjaer. Per Lecce partirà tutta la dirigenza, compreso l’ad Gazidis, insieme a Maldini e Massara.