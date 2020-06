Il Milan batte il Lecce e pensa al futuro: tris di nomi in Bundesliga. C'è Schick

vedi letture

Tre obiettivi in Bundesliga per il Milan, che è fresco di successo per 4-1 contro il Lecce. Sky Sport 24 riporta dell'interesse per Patrik Schick che è di proprietà della Roma e in prestito al RB Lipsia. I bibitari non lo hanno riscattato nei tempi prestabiliti e ora potranno eventualmente mettere sul tavolo dei giallorossi un'offerta per trattarne la conferma. Il Milan, però, lo segue con interesse così come il centrale del club tedesco Dayot Upamecano. Il terzo nome è Milot Rashica: l'esterno d'attacco del Werder Brema ha una clausola da 30 milioni di euro in caso di permanenza, sempre più dura, dei tedeschi in Bundesliga. Questa scenderà a 16 in caso di retrocessione in Zweite Bundesliga.