Il Milan bis è quasi realtà. L'ennesima sfida di Zlatan Ibrahimovic

© foto di Markus Ulmer/PhotoViews

Era il 18 luglio del 2012. Zlatan Ibrahimovic lasciava il Milan per firmare col PSG, lasciando rabbia e dolore nei cuori dei tifosi rossoneri. Al PSG Ibra ha continuato a dominare avversari e campionati, prima di passare al Manchester United. Anche con i Red Devils sono arrivati successi nazionali ed internazionali, oltre che un bruttissimo infortunio al ginocchio. E nel 2018 il passaggio ai Los Angeles Galaxy per quello che secondo molti sarebbe stato l’ultima versione dello Zlatan calciatore. Ma Ibrahimovic non è mai stato un personaggio prevedibile, per fortuna del Milan.

Lo svedese infatti è oramai prossimo al ritorno in rossonero, 7 anni e mezzo, 289 partite giocate, parecchi trofei vinti e 238 gol segnati dopo. Una vita, calcisticamente parlando. Che consegna al Milan un Ibrahimovic oramai 38enne, ma non per questo meno affamato di successi. Che dalla sua avrà pure la solita elevatissima ambizione e la voglia di vincere l'ennesima sfida della sua straordinaria carriera. Proprio ciò di cui aveva bisogno il club rossonero in uno dei momenti sportivamente più complessi della propria storia.