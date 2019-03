Il Milan cade ancora. Gigio la fa grossa, la Samp ringrazia e vince 1-0

© foto di www.imagephotoagency.it

La sosta non fa bene al Milan. I rossoneri, dopo la sconfitta nel derby, cadono anche a Genova contro una fantastica Sampdoria. Decisivo il pasticcio di Donnarumma dopo 33 secondi, che regala a Defrel il gol che vale tre punti fondamentali nella corsa all'Europa League.

KESSIE PUNITO, DEFREL DAL 1' - Marco Giampaolo sceglie Defrel per far coppia con Quagliarella e recupera Vieira a centrocampo. In difesa c'è Sala. Gennaro Gattuso punisce Franck Kessie con la panchina: al posto dell'ivoriano gioca Lucas Biglia, davanti c'è Castillejo. Riposo per Paquetà dopo un lungo tour de force e la grande soddisfazione per la rete in Nazionale.

GIGIO-SHOCK - Basta meno di un minuto alla Sampdoria per sbloccare il match. Merito (si fa per dire) di Gianluigi Donnarumma, che regala a Defrel il gol del vantaggio dopo appena 33 secondi: l'attaccante intercetta un passaggio del portiere rossonero indirizzato verso Romagnoli e deposita in rete tra l'incredulità generale. Gigio non si dà pace, a consolarlo è Fabio Quagliarella. Un errore che riporta alla mente quello di Pescara dell'aprile 2017, anche se con una dinamica diversa.

PRESSING VINCENTE - Il Milan fa molta fatica a reagire e a saltare il pressing dei blucerchiati, che vanno a disturbare il possesso degli ospiti sin dalle retrovie. La squadra di Giampaolo costringe i rossoneri a sbagliare in diverse circostanze e va vicina al raddoppio in due occasioni, sempre con Quagliarella. Gli ospiti si vedono intorno al 25', quando Suso costringe Audero ad allungarsi sulla sua destra per ribattere il solito sinistro a giro. Ma è sempre la Samp a controllare il gioco, cercando di preservare qualche energia per la ripresa. Nell'ultimo quarto d'ora succede pochissimo, a parte un brivido in area doriana nel minuto di recupero concesso da Rocchi: all'intervallo è 1-0 per i padroni di casa.

SUBITO CONTI - Gattuso cambia subito qualcosa e lascia negli spogliatoi Ricardo Rodriguez, inserendo Andrea Conti sulla fascia destra e spostando Calabria a sinistra. Il Milan prova a sfruttare le corsie laterali ma non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Audero. Anzi, sono i genovesi a sfiorare ancora il 2-0, stavolta con Defrel, che non riesce a ribadire in rete uno splendido assist di Murru dalla trequarti. Suso allora prova a caricarsi sulle spalle i compagni: la sua conclusione dal limite, deviata da Colley, dà solo l'illusione ottica del gol.

ERRORI E TRAVERSA - Gli ingressi di Cutrone e Paquetà rendono i rossoneri ultra-offensivi, ma i ragazzi di Gattuso attaccano con poca lucidità e commettono tanti errori, allungandosi spesso e concedendo spazio alle ripartenze della Samp. E i blucerchiati vanno a un passo dal secondo centro con il solito Quagliarella, il cui tiro deviato sbatte sulla traversa. Dall'altra parte Cutrone non coglie l'attimo dopo una disattenzione di Colley e viene anticipato dall'uscita bassa di Audero.

FORCING E PROTESTE - La Samp prova a rimanere lucida per conquistare tre punti importantissimi in chiave Europa. A due minuti dalla fine Piatek cade in area nel contatto con Murru: Rocchi, nonostante l'on-field review, decide che non ci sono gli estremi per decretare il calcio di rigore in favore dei rossoneri. Vani gli assalti finali, la Samp resiste e porta a casa una vittoria di piramidale importanza. Per il Milan è la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella del derby: Gattuso avrà molto da riflettere.