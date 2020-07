Il Milan cala il poker alla Juventus. Rebic e Ibra protagonisti, ma anche Kessie

vedi letture

Il Milan si riprende tutto quello che è suo nella sfida contro il grande ex Higuain, ma non è stato facile. Perché la rimonta da 0-2 a 4-2 ha nascosto insidie, soprattutto considerando che per circa un'ora i rossoneri erano stati in balia di una Juventus messa bene in campo e che aveva sfruttato gli errori per portarsi sul doppio vantaggio.

Grandi protagonisti gli attaccanti, ma anche Kessie, probabilmente il migliore in campo oltre al gol del 2-2. Ibrahimovic ottimo anche da fermo, Rebic con le sue galoppate mette in difficoltà praticamente tutti gli avversari. Questo al netto di un erroraccio tra Kjaer e Romagnoli, bravi nel primo tempo a tenere sugli juventini, meno nello scontro per il 2-0. Sono tredici i punti di Pioli nelle ultime cinque partite: è partito forse un po' tardi, ma ora è sopra Roma e Napoli.