Il Milan celebra la notte magica di Colombo: "Una serata che non dimenticherai"

È stata la sua serata, quella in cui ha realizzato il suo sogno di giocare da titolare con la maglia del Milan e ha segnato la prima rete tra i "grandi". Lorenzo Colombo non potrà mai dimenticare la partita contro il Bodo/Glimt, come sottolinea anche il club rossonero sui propri social. "Una serata che non dimenticherai facilmente" è il pensiero dedicato al diciottenne attaccante.