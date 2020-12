Il Milan chiude in vetta un 2020 da sogno: a San Siro è festa contro la Lazio

Mano per mano, la corsa verso la Curva Sud, che un tempo sarebbe stata colma di tifosi festanti. Eppure il gesto simbolico è di un Milan che sta viaggiando da settimane sulle ali dell’entusiasmo, e non vuole smettere di sognare. Partita dopo partita sta costruendo un campionato straordinario, fatto di successi e dimostrazioni di forza. Nel 2020 sono 79 punti ottenuti, 26 risultati utili di fila, 16 partite a segno almeno con due reti a gara, e ha soprattutto ha chiuso questa prima parte di campionato a 34 punti, il doppio rispetto all’anno scorso.

Un primo posto meritato per il gioco espresso, il coraggio mostrato anche quando sono mancati i leader del gruppo. Il Milan con o senza assenti, vince lo stesso. Contro la Lazio mancavano Kessie, Bennacer, Ibrahimovic, Kjaer e Gabbia, eppure i rossoneri sono stati capaci di segnare 3 gol. I primi due Rebic e Calhanoglu, stranamente alla loro prima affermazione in campionato, poi è stato Hernandez a regalare il gol vittoria al 92esmio. Il terzino francese è straripante, quando si mette in moto non può essere fermato. E il Milan se lo gode. Si gode lui, la classifica e un 2020 straordinario. Ora le meritate vacanze poi sotto con gli allenamenti per farsi trovare pronti contro il Benevento il 3 gennaio, con la speranza di Pioli di trovare qualche sorpresa dal mercato sotto l’albero di Natale.