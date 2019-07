Il Milan di Giampaolo a caccia di qualità a centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualità sarà la parola d’ordine del prossimo Milan. I rossoneri si sono affidati a mister Giampaolo non solo perché è un grande conoscitore di calcio, ma soprattutto per tornare a vincere con il bel gioco. D’altronde la missione era stata lanciata dallo stesso tecnico abruzzese nella sua prima intervista ufficiale con il club rossonero: “La storia del Milan racconta di un club e di una squadra che ha sempre ricercato la bellezza, l’estetica oltre che il risultato. O meglio, raggiungere il risultato attraverso la bellezza del gioco perché il Milan ha cultura di gioco”, ha dichiarato recentemente Giampaolo, ottenendo subito il consenso dei tifosi milanisti. “La mission, la visione deve essere quella di giocare un calcio appetibile e affascinante e poi, attraverso quel calcio, arrivare a vincere le partite”.

Per attuare questa “mission” servono giocatori di qualità, soprattutto a centrocampo. La dirigenza sta pensando a elementi importanti e soprattutto gente con i piedi buoni. Ecco perché si è fatto il nome di Lucas Torreira nei giorni scorsi, e da questo punto di vista sono insistenti le voci su Dani Ceballos dal Real Madrid, fresco vincitore dell’Europeo Under 21 con la maglia della Spagna. Il talento del Real è uno dei primissimi obiettivi di mercato di Boban e Maldini e il viaggio nella capitale spagnola era servito proprio per capire i margini della trattativa con i blancos. Il Real non vorrebbe perdere il giocatore, dunque potrebbe lasciarlo partire con la formula del prestito, anche se i rossoneri gradirebbero inserire un diritto di riscatto nel caso in cui arrivassero in Champions al termine della prossima annata. Sempre dal Real è in arrivo Theo Hernandez, vicinissimo al Milan. Oggi il suo agente e la dirigenza rossonera cercheranno di chiudere definitivamente l’accordo e il giocatore sarà pronto per trasferirsi in Italia. Coserà 20 milioni di euro e firmerà un contratto di 5 anni.