Il Milan di Giampaolo prende forma. Ma Leao e Duarte non bastano

A poco più di un mese dalla fine del mercato il Milan di Marco Giampaolo sta prendendo forma. Via Cutrone, dentro Rafael Leão. E a breve Léo Duarte a rinforzare la difesa. A che punto è la rosa oggi?

DIFESA OK Gianluigi Donnarumma è il punto fermo tra i pali. Il sacrificio di Cutrone toglie ogni dubbio sulla permanenza anche in questa stagione del portiere. Uno fra Reina e Plizzari è di troppo: più facile che esca il giovane per trovare spazio e fare esperienza. A destra con Conti e Calabria la squadra è sistemata, a sinistra c'è pure troppa abbondanza: Théo Hernandez, Rodriguez, Laxalt e Strinic. Due sono di troppo anche se sono da valutare le condizioni dello spagnolo. A centro con Léo Duarte la squadra è a posto, con una batteria che comprende anche Romagnoli, Musacchio, Caldara e il giovane Gabbia.

CENTROCAMPO IN DIVENIRE Gli addii di Bakayoko, Montolivo, Bertolacci e José Mauri hanno reso la mediana il reparto dove più che un intervento serve una rifondazione. Sono arrivati Krunic e Bennacer, Kessié confermato (a meno di grandi offerte) e Biglia in stand by. Bonaventura si avvicina al rientro. Manca almeno un altro innesto.

TREQUARTI, INTERROGATIVO SUSO Paquetá e Çalhanoğlu potrebbero bastare. Ma c'è anche un Suso che in attesa di offerte deve essere ricollocato tatticamente. Lo spagnolo piace a Giampaolo, la speranza del club però è di venderlo altrimenti a rischiare di salutare è il turco.

ATTACCO, QUALCOSA SI MUOVERA' Non si chiuderà con Rafael Leão il mercato degli attaccanti. Numericamente ci siamo anche se oltre al neo acquisto l'unico altro intoccabile è Piatek. Si cercano acquirenti per André Silva e Castillejo. Borini è un valido jolly ma può andar via per esigenze di cassa.