Il Milan di Rangnick perde pezzi: Mitchell al Monaco e Kornetka verso il PSV

vedi letture

Un vero e proprio esercito di collaboratori. Sul tavolo tra Ralf Rangnick e Elliott, per il progetto del Milan che verrà, c'è sin dall'inizio una lunga lista di uomini che il tedesco vorrebbe portare in rossonero. In ogni reparto, dai preparatori atletici agli uomini del suo staff. Dai sanitari fino agli analisti video, senza scordare anche uomini dedicati ai dati, allo scouting e anche ai giovani.

Il Milan di Rangnick perde pezzi Rangnick avrebbe voluto al suo fianco Paul Mitchell, direttore sportivo che lo ha accompagnato a lungo nel progetto Red Bull, ex Southampton e Tottenham, che però è stato scelto dal Monaco. Sarà lui a dover ricostruire il club del Principato dalle fondamenta. Non solo: Rangnick dovrà fare a meno anche di Lars Kornetka, che lascerà il Lipsia di Julian Nagelsmann. Era il primo nome fatto dal tedesco per il suo staff ma andrà a ricoprire il ruolo di assistente della nuova guida tecnica Roger Schmidt al PSV Eindhoven.