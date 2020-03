Il Milan, Donnarumma e l'incubo della scadenza di contratto. Aspettando offerte allettanti

Il Milan rischia di perdere la colonna portante della squadra in vista della prossima stagione. Sono tre i giocatori in bilico e tutti rappresentati da Mino Raiola. I rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic più le offerte dall’estero per Alessio Romagnoli saranno temi centrali a Casa Milan nelle prossime settimane.

Numero 1 - In particolare - sottolinea il Corriere dello Sport - su Donnarumma l’idea che circola in sede è che la strategia degli agenti del portiere sia quella di arrivare a scadenza per scegliere la miglior soluzione a livello d’ingaggio. Dunque se arriveranno offerte allettanti il Milan le prenderà in considerazione, ma nel frattempo cercherà di rinnovare il contratto a cifre contenute, consapevole che le proposte di prolungamento difficilmente saranno accettate se le cifre non andranno oltre i sei milioni.