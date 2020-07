Il Milan dopo il Real Madrid: la Juve non incassava 4 gol dalla finale di Cardiff

Il 4-2 con la Fiorentina del 2013, ma anche la finale di Cardiff. Il 4-2 incassato ieri dalla Juventus contro il Milan riporta alla mente brutti ricordi, per i tifosi bianconeri. Se in campionato era dalla sfida con i viola, 7 anni fa appunto, che la Vecchia Signora non incassava quattro gol nella stessa partita, in assoluto non accadeva da 3 anni. Era il 2017, appunto, e parliamo della debacle in finale di Champions League contro il Real Madrid.