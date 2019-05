Il Milan è ancora vivo: ora 180 minuti per sperare nel sogno Champions

© foto di Giacomo Morini

Dopo 5 anni il Milan è tornato a vincere in casa della Fiorentina, e ha ottenuto un successo nel momento più delicato della stagione. Grazie alla rete decisiva di Calhanoglu, seconda in stagione, su assist di Suso, decimo in campionato, i rossoneri possono ancora sognare la Champions. L’obiettivo è a tre punti di distanza, e molto si deciderà domenica prossima quando l’Atalanta andrà a giocarsela in casa della Juve, mentre il Milan affronterà in casa il Frosinone a San Siro, un incrocio del destino che potrebbe dare al Milan o all’Atalanta l’occasione di staccare il pass per la Champions. “Fino a 25 giorni fa eravamo in Champions League, c'è rammarico. Dobbiamo crederci. Se andiamo a vedere il campionato che avevamo fatto, è normale che la bocca ce l'avevamo fatta. Ci crediamo ancora, perchè non bisogna mollare", ha confessato l’allenatore rossonero Gennaro Gattuso.

Grazie alla vittoria contro l’ex Montella, il Milan ha ottenuto il secondo successo di fila in campionato dopo la vittoria col Bologna di Mihajlovic, e la squadra è apparsa più concentrata rispetto al periodo in cui aveva totalizzato solo 5 punti in 7 gare. Ora il Milan è più compatto, ha superato i problemi interni, come lo screzio tra Bakayoko e Gattuso, e il calendario offre la possibilità di accumulare altri 6 punti fino alla fine, perché il Frosinone è già retrocesso e la Spal è già salva. Dunque i rossoneri dopo il periodo di grande negatività, culminato con il brutto ko di Torino, ha ripreso a marciare. C’è sempre tanta difficoltà nel costruire azioni da gol, e prosegue il digiuno di Piatek, ma la formazione di Gattuso si è ricompattata e sta mettendo qualcosa in più in campo per continuare a sperare nel quarto posto.