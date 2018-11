Il Milan è già in svantaggio: Mandzukic di testa, Juve avanti 1-0

Un fulmine a ciel sereno. Giampiero Ventura si è dimesso tra lo stupore di squadra e dirigenza del Chievo Verona. Una decisione che salvo colpi di scena pare irrevocabile e che ha spiazzato tutti. E per il futuro la società sta valutando due possibilità: il ritorno di Lorenzo D’Anna...

TMW - Chievo, per il post Ventura si valutano D’Anna e Di Carlo

B. Dortmund, Sancho: "Sono felice qui, non sto pensando ad un addio"

Bayern, Neuer: "Poco intelligenti per vincere, puniti dai contropiedi"

Everton, il Barcellona non vuole trattare il riscatto di Andrè Gomes

Liga, l'Alaves vince in rimonta: Huesca battuto 2-1

Leicester, Puel: "Non potevo credere alla notizia su Vichai"

Tottenham, Alli: "Gol meritato per Foyth, tutti sono pronti per fare bene"

Man Utd, Mou: "Non ho mai mollato con Martial, talento straordinario"

Premier League, occasione persa per il Chelsea: solo 0-0 con l'Everton

Juventus in vantaggio a San Siro dopo meno di otto minuti. Affondo sulla corsia sinistra di Alex Sandro che va al cross e serve Mario Mandzukic, bravo di testa ad anticipare Ricardo Rodriguez e a battere un incolpevole Gianluigo Donnarumma.

