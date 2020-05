Il Milan e i dubbi di Ibrahimovic. Ecco come Gazidis può convincere lo svedese

Il futuro al Milan di Ibrahimovic è sempre più incerto. Lo svedese ha moltissimi dubbi, ma i modi per convincerlo a rinnovare il contratto esistono. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan aspetta una telefonata di Gazidis per decidere. Ibra non ne fa una questione di soldi, ma di progetto. L’attaccante, infatti, vuole capire come sarà il prossimo Milan. L’idea di restare per giocare ancora un po’ - scrive la rosea - e poi magari fare l’ambasciatore del club non dispiace. Ma servirà chiarezza.