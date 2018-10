Il Milan e il coraggio che manca per tornare grande

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un Milan poco incisivo, davvero troppo poco in una partita così importante. E non è un caso se dopo undici partite a segno i rossoneri vanno a secco per la prima volta in questa stagione. Un dato a fine gara è preoccupante e rende l'idea di quanto abbia faticato a costruire questa sera: appena quattro palloni giocati in area avversaria nel primo tempo. Una prestazione a livello offensivo che ha ricordato il periodo buio di Montella dove la crisi a livello di costruzione del gioco era tale che si era arrivati anche a zero palloni giocati nell'area avversaria in un tempo (contro l'AEK Atene esattamente un anno fa). "Ci è mancato il coraggio" ha dichiarato a fine gara Rino Gattuso. Un passo indietro rispetto alle ultime confortanti prove, dove la squadra aveva dimostrato personalità (come la rimonta contro l'Olympiacos) e anche serenità nella giocata, come l'ultima sfida contro il Chievo. Un passo indietro che riporta alla rimonta subita contro il Napoli. Lì la paura era subentrata dopo che i partenopei avevano accorciato le distanze. Una paura già vista contro altre big, come la finale di Coppa Italia: lì andò pure peggio. C'è ancora da lavorare sotto questo aspetto, se si vuole tornare grandi. Per questo non è un caso se il Milan di oggi è lontano dal treno dei primi posti.