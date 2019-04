Il Milan e il futuro della panchina: il nome dipenderà dalla Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sport 24 parla del domani della panchina del Milan. Al netto delle smentite, i rapporti tra Gennaro Gattuso e Leonardo non sono idilliaci: la sconfitta con la Lazio non ha aiutato a rinsaldare la posizione di Ringhio, la conferma sembra più lontana. Eventuali eredi? Non solo Antonio Conte e Maurizio Sarri, la rosa dei possibili eredi è ampia e sarà stretta soltanto una volta capito in quale competizione europea giocherà il Milan. Tra le idee confermato il nome di Mauricio Pochettino del Tottenham.