Il Milan e il giro di attaccanti: tre in uscita, Correa primo obiettivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trentanove giorni alla chiusura del calciomercato e il Milan è al lavoro per completare la squadra, per mettere a disposizione di mister Giampaolo calciatori congeniali alla sua idea di calcio. Si lavora per la difesa, nell'individuazione di una alternativa a Romagnoli e Musacchio. Si lavora a centrocampo, perché Krunic e Bennacer numericamente non bastano per sopperire all'addio di tutti i calciatori che hanno salutato dopo l'ultima stagione calcistica. Si lavora però soprattutto all'attacco, il reparto che maggiormente desta preoccupazioni.

Krzysztof Piatek è l'unico calciatore certo di una conferma. Poi, attorno al centravanti polacco, ruota grande incertezza. E' in uscita lo spagnolo Suso, per il quale si cercano offerte all'altezza della clausola. Sono in uscita anche Cutrone e André Silva, con quest'ultimo rientrato a Milanello dopo la fumata nera col Monaco pochi attimi prima della firma sul contratto.

Il Milan sta lavorando alle cessioni, per poi sferrare l'attacco decisivo per Angel Correa. Lo sta facendo quasi con un'unica regia, quella di Jorge Mendes che pensava di aver sistemato il primo tassello, salvo poi aver appurato il dietrofront della società del Principato. Mendes è al lavoro anche con l'entourage di Patrick Cutrone per trattare il trasferimento al Wolverhampton dell'attaccante classe '98 e, nel frattempo, tiene calda la pista legata alla seconda punta dell'Atletico Madrid. Innesto tatticamente perfetto per il nuovo Milan che sta nascendo.