Il Milan e il sogno Milinkovic-Savic: che fine ha fatto Mr. 120 milioni?

Gli occhi del Milan sono già proiettati al futuro. A un'estate che è all'ennesimo bivio di mercato, laddove tutto è legato sempre all'eventuale qualificazione in Champions League. Il sogno resta Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, per il quale non sono bastate proposte a tre cifre dei rossoneri. Il bilancio in attivo ha permesso a Claudio Lotito di dire di no a qualsiasi offerta per il serbo che però ha visto in questa annata calare il suo rendimento e, contestualmente, anche la sua valutazione.

Rendimento 2017/2018 al 23 marzo

Serie A: 26 presenze, 9 reti

Europa League: 5 presenze, 2 reti

Coppa Italia: 4 presenze, 0 reti

Media voto in Serie A: 6,31

Rendimento 2018/2019 al 23 marzo

Serie A: 24 presenze, 3 reti

Europa League: 5 presenze, 0 reti

Coppa Italia, 3 presenze, 1 rete

Media voto in Serie A: 6,00

Cosa è cambiato, da quando la scorsa estate Claudio Lotito disse che "Milinkovic-Savic non è in vendita, poi tutte le cose possono essere vendute ma solo di fronte a proposte indecenti?". Le cronache di mercato dicono che il presidente della Lazio avrebbe rifiutato addirittura 120 milioni di euro per lui. Nessuna proposta scritta, però tante intenzione di far follie tutte rispedite al mittente. Quanto vale adesso? Difficile dirlo. La Gazzetta dello Sport lo ha addirittura inserito tra i flop stagionali e, pur al netto delle valutazioni giornalistiche, è difficile immaginare che per lui possano arrivare ancora proposte a tre cifre. La storia del calcio e del mercato insegnano che, al picco di forma e di valutazione, quando gli obiettivi concreti e la visibilità internazionale non permetterebbero di aumentare ulteriormente la cifra, allora è giusto cedere. A meno di non voler sventolare una bandiera, di comune accordo col giocatore. E' la storia di molti, quella che a Firenze può riproporsi per esempio con Federico Chiesa. Cedere quando è il momento. Con buona pace dei sentimenti. La Lazio ha rimandato l'appuntamento e ora rischia di non guadagnare tanto quanto sperato un anno fa con il centrocampista serbo.